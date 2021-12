Wetter Nachts nachlassende Niederschläge, +2 bis -10 Grad

Das Wetter: In der Nacht nachlassende Niederschläge und örtlich Auflockerungen, vor allem im Süden teils auch gering bewölkt. Tiefsttemperaturen zwischen plus 2 Grad am Niederrhein und bis zu minus 10 Grad im Alpenvorland. Tagsüber im Westen und Süden aufkommende Niederschläge, im Osten teils wolkig, teils länger sonnig. 0 bis 6 Grad.

10.12.2021