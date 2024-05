Wetter

Nachts nachlassende Niederschläge, örtlich Nebel, 13 bis 6 Grad

Das Wetter: In der Nacht rasch nachlassende Schauer- und Gewitterneigung und nur noch örtlich schwache Schauer, teils auch Nebel. Abkühlung auf 13 bis 6 Grad. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf vor allem in der Nordhälfte und in Alpennähe auflebende Schauer und Gewitter. Örtlich Starkregen möglich. Im Süden und Südosten gebietsweise größere Wolkenlücken. Temperaturen 20 bis 25 Grad.