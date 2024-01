Wetter

Nachts nachlassende Schauer, 8 bis 2 Grad

Das Wetter: Nachts wechselnd bewölkt und weiter nachlassende Schauer. Ganz im Süden noch länger anhaltende Niederschläge, an den Alpen teils kräftig. Abkühlung auf 8 bis 2 Grad, an der Ostsee teils schwere Sturmböen. Am Tage im Südwesten und Westen zunehmend bedeckt mit etwas Regen, an den Alpen länger anhaltend, in höheren Lagen als Schnee. Sonst wechselnd bewölkt, im Osten einzelne Schauer. Höchstwerte 6 bis 13 Grad.