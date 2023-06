Wetter

Nachts nachlassende Schauer, morgen erst heiter, später Gewitter, 24 bis 31 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Mitte und im Süden teils noch dicht bewölkt, jedoch nachlassende Schauer und Gewitter. Sonst aufgelockert bewölkt oder klar. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Morgen zunächst heiter, im Nordwesten und Westen Aufzug einzelner Schauer und Gewitter, in den östlichen Mittelgebirgen und im Südosten Bayerns Starkregen und Hagel möglich. 24 bis 31 Grad.

08.06.2023