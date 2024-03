Wetter

Nachts nachlassende Schauer und Gewitter, 10 bis 4 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Mitte nachlassende Schauer und Gewitter. Sonst viele Wolken, in der zweiten Nachthälfte im Westen und Südwesten schauerartiger Regen. In den Alpen weiter Föhnsturm. Temperaturrückgang auf 10 und 4 Grad. Morgen, am Ostermontag, im Nordosten anfangs noch etwas Sonne. Im Westen und Nordwesten kräftige Regenfälle mit einzelnen Gewittern. Sonst oftmals stark bewölkt, teils mit Niederschlägen. 12 bis 20.