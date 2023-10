Wetter

Nachts nachlassender Regen bei 17 bis 4 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten und Westen Aufzug von Wolkenfeldern mit etwas Regen. In der Mitte nachlassende Niederschläge und im Süden Wolkenauflockerungen. Tiefstwerte 17 bis 4 Grad. Am Tag im Norden Regen, in der Mitte wechselnd bewölkt und meist trocken. Im Süden sonnig. Temperaturen im Norden 16 bis 21 Grad, sonst 20 bis 28 Grad.

12.10.2023