Wetter

Nachts Niederschläge, teils als Schnee, +3 bis -3 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht viele Wolken und weitere schauerartige Niederschläge, teils bis in tiefe Lagen als Schnee. Glättegefahr. Ganz im Osten sowie südlich der Donau dagegen meist trocken. Plus 3 bis minus 3 Grad. Morgen im Norden und im Süden bewölkt mit Schnee-, Regen- oder Graupelschauern. Sonst teils heiter, teils bewölkt. 1 bis 6 Grad.

16.01.2023