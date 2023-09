Wetter

Nachts noch vielerorts Regen und Gewitter, 17 bis 12 Grad

Das Wetter: Nachts von der Mitte bis in den Nordosten vorankommend teils kräftige und gewittrige Regenfälle. Im Westen und Nordwesten sowie ganz im Süden ebenfalls Schauer und teils kräftige Gewitter. Ansonsten vielerorts trocken und aufgelockert bewölkt. Tiefsttemperaturen 17 bis 12 Grad. Am Tage von Norden abklingende Schauer, später vor allem im Nordwesten oft sonnig. Nachmittags und abends im Süden und Südosten erneute Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 18 Grad an der Nordsee und bis 25 Grad in der Lausitz.

13.09.2023