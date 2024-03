Wetter

Nachts örtlich Schauer, 11 bis 3 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht östlich der Elbe und im Südosten meist noch trocken und teils gering bewölkt. Sonst unterschiedlich bewölkt und örtlich Schauer oder etwas Regen. Temperaturrückgang auf 11 bis 3 Grad. Morgen, am Ostersonntag, in der Osthälfte häufig heiter, teils aber weiterhin Trübungen oder hohe Wolkenfelder durch Saharastaub. In der Westhälfte wolkig mit Schauern, vereinzelt auch kräftige Gewitter. 15 bis 22 Grad.