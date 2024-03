Wetter

Nachts örtlich Schauer, 11 bis 3 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht überwiegend stark bewölkt, gebietsweise auch aufgelockert. Im Westen zeitweise schauerartig verstärkter Regen. Temperaturrückgang auf 11 bis 3 Grad. Morgen, am Ostersonntag, in der Osthälfte häufig heiter, teils aber weiterhin Trübungen oder hohe Wolkenfelder durch Saharastaub. In der Westhälfte wolkig mit Schauern, vereinzelt auch kräftige Gewitter. 15 bis 22 Grad.