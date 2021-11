Wetter Nachts örtlich Sprühregen, tagsüber stark bewölkt

Das Wetter: In der Nacht überwiegend bedeckt oder neblig trüb, örtlich Sprühregen. Am Alpenrand und in Hochlagen auch klar. Tiefstwerte zwischen 11 Grad im Norden und minus 1 Grad am Alpenrand. Am Tag überwiegend stark bewölkt, im Norden und in der Mitte vereinzelt Nieselregen. Im Tagesverlauf in der Mitte und im Süden Wolkenauflockerungen. Temperaturen 5 bis 13 Grad.

20.11.2021