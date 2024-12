Wetter

Nachts Regen oder Schnee, Glatteis möglich

Das Wetter: In der Nacht von der Mitte in den Süden ziehende dichte Bewölkung, teils Regen, teils Schnee, vereinzelt Glatteis möglich. Sonst von Norden her bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer. Tiefsttemperaturen zwischen plus 5 und minus 3 Grad. Morgen meist dicht bewölkt, teils Regen, im Süden und im Bergland auch Schnee. Höchstwerte 0 bis 9 Grad.