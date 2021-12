Wetter Nachts regnerisch, Frostgefahr - Dienstag wechselhaft, -1 bis 7 Grad

Das Wetter: Nachts von Westen her Regen und Schnee. Im Osten meist trocken. Tiefstwerte plus 2 bis minus 5 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt. Örtlich Niederschläge, in den Niederungen überwiegend als Regen oder Schneeregen, sonst meist als Schnee. Am Nachmittag im Westen und Süden Auflockerungen und trocken, ebenso im Nordosten. Temperaturen minus 1 bis plus 7 Grad.

07.12.2021