Wetter

Nachts Schauer und Gewitter, im Norden trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden vermehrt Schauer und Gewitter. Dabei Unwetter nicht ausgeschlossen. Nach Norden zu aufgelockerte Bewölkung und meist trocken. 18 bis 10 Grad. Am Tage in der Osthälfte sowie im Süden gebietsweise Schauer und teils kräftige Gewitter. Sonst aufgelockert bewölkt und meist trocken. 17 bis 29 Grad.

23.07.2022