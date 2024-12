Wetter

Nachts stark bewölkt und regnerisch, 7 bis 1 Grad

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt und verbreitet Regen, später in Schauer übergehend. Tiefstwerte von + 7 bis -3 Grad im Bergland. Am Tag im Süden zunächst regnerisch, später dort wie im übrigen Land Übergang zu wechselnder Bewölkung mit zahlreichen Schauern, vereinzelt auch kurzen Graupelgewittern. Allmählich absinkende Schneefallgrenze, 3 bis 8 Grad.