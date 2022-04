Regnerisches Wetter in der Berliner Friedrichstraße. (dpa / picture alliance / Soeren Stache)

Ein Sturmtief zieht über Süd-Schweden zur Ostsee, dessen Ausläufer in Deutschland für stürmisches Wetter mit wiederholten Niederschlägen sorgen.

Die Vorhersage:

In der kommenden Nacht wolkig oder bedeckt mit Regen, im Bergland Schnee. Tiefsttemperaturen 7 bis 1 Grad, im Bergland leichter Frost. Weiterhin stürmisch, später im Westen nachlassender Wind.

Morgen in der Südhälfte Regen, in den zentralen Mittelgebirgen in Schnee übergehend. Sonst wechselnd wolkig, vereinzelt Regen- oder Schneeregenschauer. Höchstwerte 7 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag typisches Aprilwetter mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern, örtlich auch Gewittern. Höchstwerte 6 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.