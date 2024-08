Wetter

Nachts teils aufgelockert, teils gewittrig, 21 bis 10 Grad

Das Wetter: In der Nacht über der Mitte teils gewittrige Niederschläge, örtlich unwetterartig. Im Osten und Südosten noch länger trocken und aufgelockert, teils klar, später auch im Westen. Temperaturrückgang auf 21 Grad in Ostsachsen bis 10 Grad in der Eifel. Am Tag wechselnd bewölkt, teils sonnig. Im Osten, Südosten und im Nordseeumfeld Schauer möglich. Vereinzelt starke Gewitter. 19 bis 24 Grad.