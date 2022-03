Wetter Nachts teils bewölkt, Tiefstwerte 7 bis -2 Grad

Das Wetter: Am Abend über der Mitte und in Nordfriesland gebietsweise wolkig, sonst meist wolkenlos. In der Nacht von den Küsten bis zu den Mittelgebirgen Nebel. Sonst gering bewölkt und meist klar. Tiefstwerte 7 bis -2 Grad.

27.03.2022