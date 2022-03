Wetter Nachts teils bewölkt, Tiefstwerte 7 bis -2 Grad

Das Wetter: Nachts von den Küsten bis in die Mitte Nebel. Ansonsten gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 7 bis -2 Grad. Am Tag im Norden viele Wolken und meist trocken. In der Mitte und im Süden nach Nebelauflösung sonnig oder locker bewölkt. Im Bergland vereinzelt Schauer. 8 bis 23 Grad.

28.03.2022