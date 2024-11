Wetter

Nachts teils Niederschläge, 6 bis 0 Grad

Das Wetter: In der Nacht teils stark bewölkt und zeitweilig Schauer, in höheren Lagen auch Schnee. Temperaturrückgang auf 6 bis 0 Grad. Am Tag vor allem im Süden und im äußersten Norden schauerartiger Regen, Richtung Küste auch einzelne Gewitter. Dazwischen teils länger trocken mit etwas Sonnenschein. Höchsttemperaturen 3 bis 10 Grad.