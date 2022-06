Wetter

Nachts teils noch Unwetter und Gewitter, im Südwesten trocken

Das Wetter: In der Nacht in Südostbayern zunächst noch Unwetter. Von der Mitte bis in den Osten und Nordosten teils gewittrige Regenfälle. Im Südwesten trocken. Tiefsstemperaturen 18 bis 10 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, anfangs im Osten und Nordosten und später im Nordwesten und Norden auch Regen. In Südbayern zunächst länger sonnig, am Nachmittag Schauer und einzelne Gewitter. 18 bis 27 Grad.

05.06.2022