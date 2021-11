Wetter Nachts teils Regen, +5 bis -5 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden wechselnd bewölkt, vor allem an der Küste einzelne Schauer. Sonst stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt. Örtlich Sprühregen oder Schneegriesel, im äußersten Süden leichter Schneefall. Tiefsttemperaturen von plus 5 Grad im Norden bis minus 5 Grad. Morgen meist stark bewölkt oder bedeckt. Entlang der Donau sowie im Westen und Nordwesten örtlich Regen, oberhalb von 400 Metern auch Schnee. Sonst überwiegend trocken. 0 bis 8 Grad.

25.11.2021