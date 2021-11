Wetter Nachts teils Regen, +5 bis -5 Grad

Das Wetter: In der Nacht meist bewölkt. Örtlich Regen, im äußersten Süden leichter Schneefall. Plus 5 bis minus 5 Grad. Auch am Tage bewölkt. Entlang der Donau sowie im Westen und Nordwesten Regen. Sonst überwiegend trocken. 0 bis 8 Grad.

26.11.2021