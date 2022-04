Wetter

Nachts teils Regen im Südosten und Norden, 9 bis 4 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Südosthälfte örtlich Schauer, vereinzelt Gewitter. Sonst unterschiedlich bewölkt, im Nordosten etwas Regen. Tiefsttemperaturen 9 bis 4 Grad. Am Karfreitag in der Nordosthälfte stark bewölkt, im Nordosten etwas Regen, örtlich auch in den Alpen. Sonst wolkig, später teils heiter und meist trocken. Höchstwerte zwischen 8 Grad in der Nordosthälfte und 22 Grad in der Südwesthälfte.

14.04.2022