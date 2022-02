Wetter Nachts teils Regen, teils Graupelschauer - Warnung vor Unwettern

Das Wetter: In der Nacht nach Süden ziehender Regen. Sonst von Nordwesten bis in die Mitte wechselnd bewölkt mit Graupelschauern, örtlich Gewitter. Oberhalb von 300 bis 500 Metern Schneeschauer. Verbreitet stürmische Böen, in Schauer- und Gewitternähe orkanartig. Tiefsttemperaturen 7 bis 0 Grad. Am Tage an den Alpen Niederschläge, teils als Schnee. Sonst wechselhaft mit gewittrigen Schauern, oberhalb von 400 bis 600 Metern Schnee. Frischer bis starker Westwind mit stürmischen Böen und Sturmböen, auf den Bergen teils orkanartig. Höchsttemperaturen 5 bis 11 Grad.

21.02.2022