Wetter

Nachts teils Regen und Gewitter

Das Wetter: Nachts im Süden schauerartiger Regen mit Gewittern. Auch im Nordwesten Schauer oder Gewitter. In der Mitte teils wolkig, teils klar und trocken. Abkühlung auf 15 bis 8 Grad. Am Tage in der Nordosthälfte wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern bei 17 bis 21 Grad. In der Südwesthälfte heiter bis wolkig und trocken bei 21 bis 26 Grad.

13.06.2022