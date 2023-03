Wetter

Nachts teils Regen und Schnee, örtlich Glättegefahr

Das Wetter: In der Nacht von Westen und Nordwesten her zeitweise Regen oder Schnee. Tiefsttemperaturen plus 1 bis minus 5 Grad. Glättegefahr! Morgen wechselnd bewölkt, teils Schnee-, Schneeregen- oder Graupelschauer. Von Westen her Auflockerungen und trocken. Höchstemperaturen 5 bis 10 Grad.

15.03.2023