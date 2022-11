Wetter

Nachts teils Regen und Schnee, teils trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte sich ostwärts ausbreitender Niederschlag. Nördlich von Ruhrgebiet, Thüringer Wald und Erzgebirge bis in tiefe Lagen meist Schnee, sonst Regen, teils Glatteisgefahr. Im Süden allenfalls in Hochlagen Schnee. Im Norden teils aufgelockert, teils neblig-trüb und meist trocken. Höchsttemperaturen in der Nordosthälfte 0 bis -6, sonst 1 bis 6 Grad. Morgen von Westen her Wolkenauflockerungen und zeitweise sonnig. Im Osten gebietsweise Schneefall, im Süden Regen. 0 bis 12 Grad.

20.11.2022