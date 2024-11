Wetter

Nachts teils Schnee- und Schneeregenschauer, +1 bis -5 Grad

Das Wetter: Nachts gebietsweise Schnee- und Schneeregenschauer. In der zweiten Nachthälfte vielerorts nachlassend. Glättegefahr bei +1 bis -5 Grad. Am Tage nach Abzug letzter Schauer teils wolkig, teils heiter und trocken. Später von der Nordsee her Aufzug neuer Wolken. 1 bis 7 Grad, mit den höchsten Werten im im Westen, Südwesten und an der See.