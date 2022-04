Nachthimmel über Köln (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wolkig und trocken, am Nachmittag im Westen vereinzelt Schauer. Temperaturen 10 bis 23 Grad. Am Samstag in der Mitte und im Süden gebietsweise schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter. Im Norden etwas Sonne und kaum Schauer. 10 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.