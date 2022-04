Wetter

Nachts teils wolkig, teils klar, gebietsweise Nebel, 7 bis 0 Grad

Das Wetter: In der Nacht meist wolkig, im Süden gering bewölkt oder klar. Gebietsweise Nebel. Abkühlung auf 7 bis 0 Grad. Am Tage vielfach heiter, an der Nordsee und in der Osthälfte wolkig, aber trocken. Tageshöchstwerte 16 bis 23 Grad.

28.04.2022