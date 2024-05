Wetter

Nachts teilweise ergiebige Niederschläge, 14 bis 5 Grad

Das Wetter: Für das Saarland und Teile von Rheinland-Pfalz besteht bis in die Nacht eine amtliche Unwetterwarnung vor extrem ergiebigem Dauerregen. Sonst nachts nachlassende Niderschläge und Aufklaren. Im Norden gering bewölkt und trocken. Tiefsttemperaturen 14 bis 8, im Süden lokal bis 5 Grad. Am Tag in der Mitte und im Südwesten bewölkt mit Schauern. Sonst verbreitet heiter. 18 bis 24 Grad.