Wetter

Nachts überwiegend klar - Temperaturrückgang auf +7 bis -3 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden einige Wolken, sonst überwiegend klarer Himmel. Die Temperaturen sinken auf plus 7 bis minus 3 Grad. Morgen im Südosten viel Sonne, in den übrigen Landesteilen locker bewölkt. Im äußersten Westen und Nordwesten gegen Abend Regen. 14 bis 20 Grad.

09.04.2023