Wetter

Nachts überwiegend stark bewölkt - gebietsweise Schnee oder Niederschläge möglich

Das Wetter: Nachts bewölkt. Im Norden Schnee oder Schneeregen, teils gefrierend. Im Süden Bayerns anhaltende Niederschläge mit bis in die Täler sinkender Schneefallgrenze. Dazwischen meist trocken. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag meist stark bewölkt, gebietsweise Schnee oder Schneeregen. In der Mitte und im Südwesten Regen. Minus 3 bis plus 6 Grad.