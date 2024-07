Wetter

Nachts unterschiedlich bewölkt, niederschlagsfrei, 14 bis 7 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Nordosthälfte sowie an den Alpen zeitweise wolkig teils auch gering bewölkt, sonst vielfach klar, niederschlagsfrei. Im Norden und in den Mittelgebirgen vereinzelt Nebel. Abkühlung auf 14 bis 7 Grad. Morgen im Nordosten heiter bis wolkig, sonst vielfach sonnig. Von der Nordsee bis zur Oder 22 bis 25 Grad, sonst 25 bis 32 Gad mit den höchsten Werten am Oberrhein.

28.07.2024