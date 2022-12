Wetter

Nachts verbreitet Nebel oder Hochnebel, -3 bis -12 Grad

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen nachlassender Schneefall. Sonst häufig Nebel oder Hochnebel. Öfters klar in der südlichen Mitte und in einigen Hochlagen der Mittelgebirge. Tiefstwerte minus 3 bis minus 12 Grad, bei längerem Aufklaren über Schnee bis minus 18 Grad. Morgen zunächst neblig, später oft sonnig, minus 6 bis plus 2 Grad.

16.12.2022