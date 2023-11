Wetter

Nachts verbreitet Regen, +8 bis -1 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Westen Regen, im Süden teils ergiebig. Im Norden und Osten Wolkenlücken und nur noch einzelne Schauer. Tiefstwerte +8 bis -1 Grad. Morgen im Nordosten noch längere Zeit trocken, sonst verbreitet regnerisch, im Westen und in der Mitte Übergang zu Schauern. Tageshöchstwerte in der Südwesthälfte 11 bis 17 Grad, sonst 7 bis 10 Grad.

12.11.2023