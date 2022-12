Wetter

Nachts verbreitet Regen, im Süden starke Böen 11 bis 2 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Norden und Osten vereinzelt etwas Regen. Sonst meist bedeckt und von Westen her allmählich in den Osten und Südosten ausgreifend kräftiger Regen. Tiefstwerte im Nordosten zwischen 11 und 5 Grad, sonst 5 bis 2 Grad. Im Süden weiterhin starke bis stürmische Böen, auf Gipfeln schwere Sturmböen. Am Tage im Südwesten und Süden erneut kräftiger Regen, bis zum Abend den Osten erreichend. Sonst wechselnd bewölkt. 5 bis 15 Grad.

22.12.2022