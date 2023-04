Wetter

Nachts vielerorts leichter Frost bei 0 bis -5 Grad

Das Wetter: In der Nacht Richtung Alpen abziehender Regen, dort in Schnee übergehend. Sonst gering bewölkt oder klar. Verbreitet leichter Frost bei Tiefstwerten zwischen 0 und -5 Grad. Am Tag vom Norden bis zur Mitte zunächst sonnig, im Süden wechselnd bewölkt, vereinzelt etwas Sonne. Im Tagesverlauf dann auch im Norden wolkig. Im Osten gegen Abend vereinzelt Schneeschauer. 3 bis 11 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.

02.04.2023