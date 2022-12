Winternacht in Köln. (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

In der kommenden Nacht vom Alpenrand bis zu den ostbayerischen Mittelgebirgen sowie vom zentralen Mittelgebirgsraum bis zur Neiße gebietsweise leichter Schneefall. Sonst meist stark bewölkt oder neblig, an Nord- und Ostsee Schneeschauer. Tiefsttemperaturen minus 1 bis minus 8 Grad.

Morgen von Schleswig-Holstein bis nach Ostniedersachsen sowie im Südwesten des Landes zeitweise sonnige Abschnitte. Sonst oft bedeckt, in den zentralen und östlichen Mittelgebirgen sowie im Südosten und an der Ostsee zeitweise leichter Schneefall. Höchstwerte minus 3 bis plus 2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Montag gebietsweise Schneefälle, in Sachsen auch länger anhaltend, in der Südwesthälfte aufgelockert mit sonnigen Abschnitten, minus 4 bis 0 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.