Winternacht in Köln. (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

In der kommenden Nacht im Süden und in der Mitte gebietsweise leichter Schneefall. Sonst meist stark bewölkt oder neblig, an Nord- und Ostsee Schneeschauer. Tiefsttemperaturen minus 1 bis minus 8 Grad.

Morgen im Norden, Nordosten und Südwesten zeitweise sonnige Abschnitte. Sonst oft bedeckt, in den zentralen und östlichen Mittelgebirgen sowie im Südosten und an der Ostsee zeitweise leichter Schneefall. Höchstwerte minus 3 bis plus 2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Montag gebietsweise Schneefälle, in Sachsen auch länger anhaltend, in der Südwesthälfte aufgelockert mit sonnigen Abschnitten, minus 4 bis 0 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.