Wetter

Nachts vielerorts Niederschläge und Gewitter, im Südwesten trocken, 18 bis 10 Grad

Das Wetter: Nachts in Südostbayern anfangs noch erhöhte Unwettergefahr, im Verlauf ostwärts abziehend. Von der Mitte bis in den Osten und Nordosten schauerartig verstärkte Regenfälle, örtlich kurze Gewitter. Im Südwesten trocken. Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Morgen wechselnd bewölkt. Im Osten und Nordosten abziehende, teils gewittrige Niederschläge. Im Nordwesten und Norden zunehmend regnerisch. Sonst vereinzelt Schauer und kurze Gewitter. Höchstwerte 16 Grad an der Nordsee bis 27 Grad im Osten und Südosten.

06.06.2022