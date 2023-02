Wetter

Nachts vielerorts Regen, 9 bis 1 Grad

Das Wetter: Nachts meist stark bewölkt oder bedeckt, teils kräftiger Regen. Nur in Ostseenähe trocken. Temperatur-Rückgang auf 9 bis 1 Grad. Am Tage vor allem in der Mitte stark bewölkt und regnerisch. Im Norden zunehmend trocken mit Auflockerungen und etwas Sonne. Im Süden meist stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte zwischen 4 Grad in der Nordosthälfte und 16 Grad in der Südwesthälfte.

19.02.2023