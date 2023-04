Wetter

Nachts vielerorts Regen, im Osten und Nordwesten meist trocken

Das Wetter: Nachts im Osten, in der Mitte, im Süden und im Südwesten zeitweise Regen, in Hochlagen Schnee. Von der Oberpfalz bis zur Niederlausitz sowie im Nordwesten meist trocken, teils Auflockerungen. Tiefsttemperaturen 7 bis 1 Grad. Morgen im Norden weitgehend trocken. In der Mitte und im Süden zeitweise Regen, 9 bis 14 Grad.

15.04.2023