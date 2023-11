Wetter

Nachts vielerorts Regen oder Schnee, teils Frost

Das Wetter: In der Nacht von Nordwesten her bis zur Mitte sowie an der Ostsee und an den Alpen Schneefall. Sonst zeitweise Auflockerungen. Tiefsttemperaturen zwischen minus 1 und minus 10 Grad, verbreitet Glätte. Morgen von der Mitte bis in den Osten und Nordosten teils leichter Schneefall, bis zum Abend bis zur Donau ausbreitend. Im Süden trocken und teils sonnig. Im Norden und Nordosten häufig Dauerfrost zwischen minus 2 und 0 Grad, sonst 0 bis plus 5 Grad.

28.11.2023