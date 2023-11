Heute Nacht schneit es vielerorts. (imago stock&people)

In der Nacht von Nordwesten her bis zur Mitte und in den Westen schauerartiger Schneefall. Sonst zeitweise Auflockerungen. Tiefsttemperaturen zwischen minus 1 und minus 8 Grad, verbreitet Glätte. Am Tag von der Mitte bis in den Osten und Nordosten teils leichter Schneefall. Im Süden trocken und teils sonnig. Im Norden und Nordosten häufig Dauerfrost zwischen minus 2 und 0 Grad, sonst 0 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Süden und Südwesten sowie an der Ostsee teils Schnee. Sonst oft trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte minus 3 bis plus 2 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.