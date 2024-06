Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag meist sonnig oder locker bewölkt, im Norden teils starke Bewölkung. Im Bergland Quellwolken, in den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. 23 bis 28 Grad; an den Küsten 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.