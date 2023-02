Wetter

Nachts vielerorts trocken, Temperatur-Rückgang auf -3 bis -9 Grad

Das Wetter: Nachts im Süden und Osten wolkig bis stark bewölkt. An den Alpen und im östlichen Bergland noch Schneeschauer. Ansonsten teils klar und trocken. Tiefsttemperaturen minus 3 bis minus 9 Grad. Am Tage von der Nordsee über Nordrhein-Westfalen bis zum Oberrhein sowie in Teilen der Mitte heiter bis sonnig. Sonst wechselnd, im Süden und Osten gebietsweise auch stärker bewölkt. Höchstwerte 0 bis 7 Grad.

27.02.2023