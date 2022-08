Dichte Wolken verdecken den Mond. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte )

In der Nacht im Norden und Nordwesten stark bewölkt, an der Nordsee noch Schauer sonst vielfach klar. An der Nordsee sowie in der Lausitz und Teilen Bayerns etwas Regen. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Tagsüber im Südosten und Osten dichter bewölkt, örtlich Regen. Sonst weitgehend freundlich. 21 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag von Westen her erneut bewölkt und etwas Regen, sonst viel Sonne bei 22 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.