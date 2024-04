Wetter

Nachts von der Nordsee bis zur Eifel Regen, sonst gering bewölkt oder klar

Das Wetter: In der Nacht von der Nordsee bis zur Eifel aufziehende Bewölkung und teils schauerartiger Regen. Im Rest des Landes gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 16 bis 3 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt mit etwas Regen, in der Südosthälfte meist sonnig. Temperaturen von 18 Grad an der Nordsee bis 31 Grad im Süden.